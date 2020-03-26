Указом Президента России Владимира Путина с 30 марта по 5 апреля объявлена для всей страны нерабочей неделей в качестве меры противодействия распространению коронавируса. В школах республики на неделю продлеваются каникулы. На выходные также уходят детские сады, учреждения дополнительного, среднего профессионального образования.

Для дошкольников, чьи родители в этот период выйдут на работу, при необходимости будут созданы дежурные группы. Для этого Минобразования Чувашии рекомендовало муниципальным органам управления образованием провести опрос среди родителей, чтобы определить потребность в таких группах. Прием детей будет осуществляться в соответствии со всеми нормами СанПиН и требованиями Роспотребнадзора, с применением «утренних фильтров».

Напомним, что с 6 апреля школы, техникумы и колледжи продолжат обучение в дистанционной форме до особого распоряжения.

Уважаемые учителя, учащиеся и родители, берегите себя и своих близких, проводите время дома с пользой, развивайтесь и повышайте свои знания, используйте возможности отечественной системы образования и сохраняйте позитивный настрой.