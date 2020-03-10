Президент России Владимир Путин в своем обращении 25 марта 2020 года сообщил о том, что с 28 марта по 5 апреля – нерабочие дни. Глава государства отметил, что медицинские учреждения продолжат работу в штатном режиме. Данные меры направлены на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции в стране.

Все медицинские организации республики будут работать по обычному графику работы, но, чтобы приводимые меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции были эффективны, по возможности отложите плановые визиты в больницу. В случае резкого ухудшения самочувствия, жизненно угрожающих ситуаций – вызывайте скорую медицинскую помощь. При признаках ОРВИ – вызывайте врача на дом по телефону регистратуры поликлиники по месту прикрепления. Дежурный врач выедет к вам на дом.

Лист временной нетрудоспособности (больничный) можно оформить электронно. Инструкция здесь.

«Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплочённость, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем всё, что зависит от каждого из нас», – отметил В.В. Путин.

Настоятельно просим проявить сознательность, максимально исключить внешние контакты и посещение месть скопления людей, сократить выходы на улицу. При посещении аптек и продуктовых магазинов соблюдайте дистанцию, применяйте средства индивидуальной защиты (как сделать маску самостоятельно). Вместе мы сможет победить COVID-19.