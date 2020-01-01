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Новости » В Чувашии работает «горячая линия» по ситуации с коронавирусом

11:05 31 марта 2020 г.

 

Проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии: 8 (8352) 26-14-14.

Также получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии: (88352) 58-24-48, 58-51-66.

«Горячая линия» для учителей и родителей по организации дистанционного обучения в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации: 8 (8352) 58-37-89. 

«Горячая линия» по вызову волонтеров для доставки продуктов и лекарственных препаратов населению старше 60 лет: 8-800-201-32-60, 26-11-11.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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