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Новости » В Чувашии ужесточили меры по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции

10:57 31 марта 2020 г.

В Чувашии ужесточили меры по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции
Врио Главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ №84 от 28 марта 2020 года, согласно которым в республике вводятся дополнительные ограничения на перемещение жителей. Им предписывается не покидать мест проживания за исключением ряда случаев, например, обращения за экстренной медицинской помощью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, и других случаях, обозначенных в настоящем указе. Кроме того, документом рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, ограничить перемещение, в том числе несовершеннолетних граждан, за пределы территорий населенных пунктов, являющихся местом их проживания.
Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.
Указанные меры, согласно документу, действуют до 5 апреля 2020 года.


Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
 
 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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