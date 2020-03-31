В связи с введением в Чувашии режима повышенной готовности и проведением дополнительных мер по снижению риска распространения коронавирусной инфекции все социальные учреждения республики, подведомственные Минтруду Чувашии, работают в новом режиме.

В целях предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки в республике во всех центрах социального обслуживания населения, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних отменены массовые мероприятия и групповые занятия, приостановлена организация социально-досуговой деятельности структурных подразделений учреждений. Сотрудники организаций социального обслуживания населения работают в дистанционном режиме, консультируют граждан и оказывают социально-психологическую и юридическую помощь по телефону 8(8352) 26-11-11.

Особое внимание уделяется одиноким пожилым людям, нуждающимся в уходе. Социальные работники доставляют на дом продукты питания и необходимые лекарства, помогают решить бытовые проблемы, проводят активную работу по информированию граждан о мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Внесены изменения в режим работы отделов социальной защиты населения. Гражданам, получающим различные меры социальной поддержки, не нужно подтверждать уровень доходов, представлять справки и иные документы для продления срока выплат пособий и иных денежных компенсаций. На ближайшие шесть месяцев все назначенные социальные выплаты продлеваются автоматически, без представления каких-либо документов.

Заявление в отдел социальной защиты населения о признании семьи малоимущей, постановке на учет и предоставлении мер социальной поддержки можно подать через Единый портал государственных услуг Чувашской Республики или в письменном виде посредством почтовой связи. В отделах социальной защиты населения организована горячая линия по вопросам предоставления мер социальной поддержки граждан. Все социальные выплаты жителям республики будут осуществляться своевременно и в полном объеме.

Перешли на новый режим работы и службы занятости населения республики. На период проведения ограничительных мероприятий отменены выездные консультации, ярмарки вакансий и профориентационные мероприятия. Регистрация и перерегистрация безработных граждан осуществляется в дистанционном режиме. Жители республики могут подать заявление о предоставлении услуги по содействию в поиске подходящей работы по электронной почте или через Единый портал государственных услуг Чувашской Республики, а также получить консультации специалистов о порядке назначения социальных выплат по безработице, возможностях открыть собственное дело и других услугах в сфере занятости населения по телефону 8 (8352) 56-18-50.

Минтруд Чувашии призывает жителей республики внимательно относиться к своему здоровью, соблюдать рекомендации медицинских работников и принимать все необходимые меры личной профилактики для минимизации риска заболевания коронавирусной инфекцией.