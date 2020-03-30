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Новости » Итоги республиканского смотра-конкурса по охране труда среди организаций Чувашской Республики по итогам 2019 года

10:54 31 марта 2020 г.

 

Итоги республиканского смотра-конкурса по охране труда среди организаций Чувашской Республики по итогам 2019 года

Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее – Минтруд Чувашии) в соответствии с подпрограммой «Безопасный труд» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 декабря 2018 г.№ 489, а также в целях реализации государственной политики в области охраны труда отделом трудовых отношений, охраны и экспертизы условий труда с 10 февраля по 10 марта 2020 года проведен республиканский смотр-конкурс по охране труда среди организаций Чувашской Республики по итогам 2019 года (далее – Конкурс).

В Конкурсе приняли участие 16 организаций Чувашской Республики. По итогам Конкурса Комиссией определены победители и призеры мероприятия.

В категории «Организации с численностью работающих более 500» победителем признано ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».         

В категории «Организации с численностью работающих от 100 до 500» места распределились следующим образом:

1 место – ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в с. Красноармейское;

2 место – Ядринское МПП ЖКХ;

3 место – БУ «Калиниский ПНИ» Минтруда Чувашии.    

В категории «Организации с численностью работающих от 50 до 99» места распределились следующим образом

1 место – МБОУ «Красноармейская средняя общеобразовательная школа»;                       

2 место – Филиал АО «Газпром газораспределение г. Чебоксары» в г. Козловка;

3 место – ООО «Общепит» Моргаушского района.                                                      

В категории «Организации с численностью работающих менее 50» места распределились следующим образом:

1 место – МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Шумерля;                                      

2 место – МБДО «Детский сад «Колосок» Красноармейского района; 

3 место – МБДОУ «Чуварлейский детский сад «Колокольчик Алатырского района».

Награждение победителей и призеров Конкурса пройдет на Республиканской научно-практической конференции «Безопасность и охрана труда – 2020», запланированной на 30 апреля текущего года в рамках Всемирного дня охраны труда.

Контактные лица:

Ларионов Петр Александрович – заместитель начальника отдела трудовых отношений, охраны и экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики;

Васюткина Яна Юрьевна – ведущий специалист-эксперт отдела трудовых отношений, охраны и экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.

E-mail: mintrud@cap.ru; mintrud-prot@cap.ru

Тел.: 8(8352)26-13-41.

 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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