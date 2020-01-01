Новости » Единая Россия»: Волонтерская деятельность студентов будет учитываться в качестве практики

Данную меру в партии считают особенно актуальной в условиях противостояния пандемии коронавируса

Волонтерская деятельности студентов будет учитываться в качестве учебной или производственной практики. Об этом удалось договориться «Единой России» в ходе консультаций с Министерством науки и высшего образования. При подготовке соответствующих нормативных правовых актов ведомство рассмотрит предложение партии.

«Вузы могут самостоятельно, не дожидаясь ведомственных актов, принимать решения об учете волонтерской деятельности в качестве практики. Уже сейчас мы рекомендуем вузам реализовать эту возможность. Нам важно поддерживать студентов в их полезной и очень нужной стране деятельности», - отметила координатор партпроекта «Новая школа», член комитета Госдумы по образованию и науке, и.о. секретаря Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Алена Аршинова.

По ее словам, мера становится особенно актуальной в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и оказания добровольцами помощи гражданам из «группы риска». «Уже сейчас мы рекомендуем обратить внимание на волонтеров, которые работают в том числе в волонтерских центрах «Единой России». В сложнейших условиях они доставляют продукты, лекарства, медицинские изделия и оказывают другую необходимую помощь тем, кто больше всего нуждается в поддержке в период пандемии», – отметила Аршинова.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что волонтеры занимаются в том числе реализацией просветительских программ и проектов, помогая развитию дополнительных компетенций у людей. «Деятельность в рамках добровольчества носит практикообразующий характер, является эффективным механизмом профориентации и в наибольшей степени способствует определению профессиональной траектории», – уверен он.

На сегодняшний день в волонтерских центрах «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, открытых во всех 85 субъектах РФ, работают более 61 тысячи активистов. С начала недели волонтеры обзвонили более 288 тысяч человек из «группы риска»: ветеранов, пожилых людей, одиноких пенсионеров. В волонтерском центре «Единой России» в Чувашии, напомним, людям помогают «Волонтеры Победы», члены «Молодой Гвардии Единой России» и Чебоксарского городского волонтерского центра.

Напомним, 14 ноября 2019 года Председатель партии Дмитрий Медведев в ходе посещения штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Москве поддержал идею засчитывать студентам профильную волонтерскую работу в качестве практики. В связи с этим, партпроект «Новая школа» обратился в Минобрнауки с запросом о ходе реализации этого предложения.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"