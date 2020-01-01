Неделя с 30 марта по 3 апреля останется для средств массовой информации Чувашии рабочей. Об этом в своем «Instagram» сообщил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона Михаил Анисимов. «Мы не можем позволить, чтобы граждане, особенно те, которые проживают в отдаленных уголках нашей республики, оставались в неведении последних новостей. Поэтому вполне естественно, что СМИ Чувашии продолжат свою работу в штатном режиме».

Руководители региональных масс-медиа поделились своими планами по организации работы редакций на предстоящей неделе.

Директор филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК «Чувашия» Екатерина Канюка:

- Гостелерадиокомпания «Чувашия» не уйдёт с информационного поля. Мы по по-прежнему будем выходить в прямой эфир с новостями и наполнять свежей, актуальной информацией наш информационный портал chgtrk.ru.

На «Радио России», «Вести ФМ», Российском Информационном Канале «Россия 24» сетка вещания, режимы региональных включений не изменятся. На телеканале «Россия» на время нерабочей недели останутся два выпуска новостей в 11:25 и в 20:45. Часть коллектива переведена на дистанционную работу.

Директор АУ «НТРК Чувашии» Вадим Ефимов:

- Мы оптимизировали работу телерадиокомпании для дальнейшего поддержания сетки вещания «Национального телевидения Чувашии», «Национального радио Чувашии» и «Тăван радио». Часть сотрудников переведена на удаленный режим работы – это в большинстве своем административно-управленческий персонал. В обычном режиме, с соблюдением всех профилактических мер, продолжат свою работу те, кто задействован в производстве и формировании эфира, в частности, журналисты, операторы, редакторы, видеоинженеры.

Директор – главный редактор ИД «Хыпар» Татьяна Вашуркина:

- Издательский дом «ХЫПАР» выпускает 10 газет и журналов. Основная часть работников с 27 марта переведена на удаленный режим работы. Данная мера никаким образом не скажется на выпуске газет и журналов, все издания выйдут по графику. На месте сейчас работает только технический персонал (дизайнеры и корректоры). Возможно, они также перейдут на «удаленку».

Генеральный директор – главный редактор АО «Газета «Советская Чувашия» Владимир Васильев:

- Коллективу редакции не пришлось объяснять, что выходные не для журналистов - выпуск газет никто не отменял. Но без изменений все равно не обошлось. «Советская Чувашия» впервые за 103 года своей истории перешла на «удаленку». Так, уже в пятницу традиционный обзор работы за неделю мы провели по видеосвязи - все сотрудники редакции видели друг друга и слышали. Получилась необычная, но эффективная летучка.

Помимо видеосвязи, техцентр «СЧ» настроил личные компьютеры журналистов на работу с офисом: установил редакционных мессенджеры, почту, интернет. Технические работники и корректоры будут доставляться до редакции на машине редакции. Первый номер по «удаленке» выйдет во вторник.

Также утверждена инструкция по работе в новых условиях распространения вируса, ограничено посещение редакции.

Напомним, доставка печатных изданий сотрудниками Почты России в течение нерабочей недели в 30 марта по 1 апреля будет осуществляться в обычном режиме.