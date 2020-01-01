По состоянию на утро 30 марта под медицинским наблюдением находятся 884 человека. Зараженный коронавирусом по-прежнему один. Медицинское обследование с начала года прошли 1333 человека.

Напомним, проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии: 8 (8352) 26-14-14.

Также получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии: (88352) 58-24-48, 58-51-66.