Уважаемые жители Красноармейского района!



С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашии, в том числе и Красноармейского района принимаются дополнительные меры, направленные на защиту жителей.

Обращаюсь к вам с большой личной просьбой: соблюдайте необходимые меры предосторожности.

Рекомендую всем ограничить свои поездки. Старайтесь избегать мест массового скопления людей. Проводите больше времени дома в кругу семьи. Не пренебрегайте элементарными правилами гигиены.

Рассчитываю на ваше понимание и сознательность.

Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!

С уважением

глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов