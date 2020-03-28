Уважаемые жители Красноармейского района!
С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашии, в том числе и Красноармейского района принимаются дополнительные меры, направленные на защиту жителей.
Обращаюсь к вам с большой личной просьбой: соблюдайте необходимые меры предосторожности.
Рекомендую всем ограничить свои поездки. Старайтесь избегать мест массового скопления людей. Проводите больше времени дома в кругу семьи. Не пренебрегайте элементарными правилами гигиены.
Рассчитываю на ваше понимание и сознательность.
Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!
С уважением
глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов