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Новости » Глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов вручил ключи от нового микроавтобуса

09:59 30 марта 2020 г.

 

Обращение главы администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецова к жителям района в связи с коронавирусом

Уважаемые жители Красноармейского района!


С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашии, в том числе и Красноармейского района принимаются дополнительные меры, направленные на защиту жителей.
Обращаюсь к вам с большой личной просьбой: соблюдайте необходимые меры предосторожности.
Рекомендую всем ограничить свои поездки. Старайтесь избегать мест массового скопления людей. Проводите больше времени дома в кругу семьи. Не пренебрегайте элементарными правилами гигиены.
Рассчитываю на ваше понимание и сознательность.
Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!

С уважением

глава администрации Красноармейского района                     А.Н. Кузнецов

 
 
 
 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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