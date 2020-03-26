25 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к нации, где озвучил о переносе срока назначения выплат семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июля 2020 года на 1 июня 2020 года. Президент России призвал губернаторов ускорить передачу информации из региональных ЗАГСов на федеральный уровень. Это связано с тем, что органам соцзащиты после получения заявления от гражданина необходимо подтверждение факта рождения ребенка из Единого реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС).

В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации по обеспечению возможности ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно органы ЗАГС в первоочередном порядке конвертировали и передавали в ЕГР ЗАГС записи актов о рождении, составленные в период с 01.01.2013 по 30.09.2018.

Так, органам ЗАГС Чувашской Республики необходимо было в срок до 16 марта 2020 года выгрузить в ЕГР ЗАГС 92 809 записей актов гражданского состояния о рождении. Данная задача органами ЗАГС Чувашской Республики выполнена. Записи актов гражданского состояния выгружены в ЕГР ЗАГС в полном объеме.

С 1 октября 2018 года государственная регистрация акта гражданского состояния производится органами ЗАГС посредством составления в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния соответствующей записи акта гражданского состояния в форме электронного документа и на бумажном носителе.

Основа единого Реестра – это программное обеспечение, разработанное Федеральной налоговой службой.

В настоящее время ЕГР ЗАГС пополняется записями актов гражданского состояния, составленными с 01.01.1926 по 30.09.2018.

В информационных системах органов ЗАГС Чувашской Республики находятся на хранении около 5 млн записей актов в электронном виде, которые подлежат выгрузке в ЕГР ЗАГС. По состоянию на 26 марта 2020 года органами ЗАГС передано в ЕГР ЗАГС более 1,5 млн актовых записей или 31,9% от общего количества записей актов, подлежащих выгрузке.

Данную работу по плану необходимо завершить в срок до 31 декабря 2020 года.