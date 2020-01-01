В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции клиентские службы Пенсионного фонда переходят на работу по предварительной записи. Оформление пособия на погребение будет осуществляться в обычном режиме.

Рекомендуем жителям Чувашской Республики подавать заявления, получать справки, консультации – без обращения в клиентские службы, дистанционно. В случае необходимости личного приёма – обязательна предварительная запись!

Записаться на прием можно на сайте ПФР (Личный кабинет гражданина – Запись на прием) или по телефону регионального контакт-центра 8 (8352) 64-91-14, а также по стационарным телефонам «горячих линий», которые работают во всех районах. Номера указаны на сайте в разделе «Контакты региона».

Горячая линия в Алатырском районе 8(835-31) 2-00-17.

Горячая линия в Аликовском районе 8(835-35) 2-28-90.

Горячая линия в Батыревском районе 8(835-32) 6-27-00.

Горячая линия в Вурнарском районе 8(835-37) 2-56-30.

Горячая линия в Ибресинском районе 8(835-38) 2-32-54.

Горячая линия в городе Канаш 8(835-33) 2-12-31.

Горячая линия в Козловском районе 8(835-34) 2-23-06.

Горячая линия в Комсомольском районе 8(835-39) 5-19-51.

Горячая линия в Красноармейском районе 8(835-30) 2-17-47.

Горячая линия в Красночетайском районе 8(835-51) 2-13-83.

Горячая линия в Моргаушском районе 8(835-41) 6-28-91.

Горячая линия в Мариинско-Посадском районе 8(835-42) 2-24-58.

Горячая линия в городе Новочебоксарск 8(835-2) 74-99-00.

Горячая линия в Порецком районе 8(835-43) 2-11-05.

Горячая линия в Урмарском районе 8(835-44) 2-14-86.

Горячая линия в Цивильском районе 8(835-45) 2-41-01.

Горячая линия в городе Чебоксары 8(835-2) 64-91-14.

Горячая линия в Чебоксарском районе 8(835-40) 2-19-67.

Горячая линия в Шемуршинском районе 8(835-46) 2-34-28.

Горячая линия в городе Шумерля 8(835-36) 2-44-60.

Горячая линия в Ядринском районе 8(835-47) 2-35-99.

Горячая линия в Яльчикском районе 8(835-49) 2-62-32.

Горячая линия в Янтиковском районе 8(835-48) 2-31-92.

Предварительно советуем обратиться в Личный кабинет на официальном сайте ПФР или портале госуслуг и получить необходимую услугу не выходя из дома.

В круглосуточном режиме вопросы принимаются через официальный сайт ПФР (личный кабинет - задать вопрос онлайн), задать вопрос можно в группе в социальной сети «Вконтакте» ( «Пенсионный фонд РФ по Чувашской Республике» ).

Берегите свое здоровье, отложите посещение общественных мест в период действия режима повышенной готовности!

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ

по Чувашской Республике – Чувашии