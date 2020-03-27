27 марта в Москве врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев встретился с заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Натальей Хоровой. На встрече обсуждались вопросы реализации национального проекта «Здравоохранение» в регионе.

Олег Николаев отметил необходимость принятия дополнительных мер для снижения смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний. Врио Главы Чувашии сообщил, что в настоящее ведется работа над проектом строительства нового пристроя к главному лечебному корпусу Республиканской клинической больницы, на базе которой действует региональный сосудистый центр. Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность сосудистого отделения, а также сократить время, отведенное для госпитализации больного. В конечном счете, это позволит снизить летальность больных, в том числе доставленных по неотложным состояниям.

Кардинальным решением проблемы высокой смертности от болезней системы кровообращения может стать строительство полноценной многопрофильной клинической больницы на 800 – 1000 койко-мест. По словам Олега Николаева, фактически это станет строительством новой республиканской больницы. На базе больницы предлагается сконцентрировать сосудистый центр, хирургическое отделение, а также приемное отделение по принципу «Врач – к пациенту», когда больной при поступлении сразу помещается в специальный бокс, а медики сами приходят к нему и проводят необходимые обследования.

Решение относительно данного вопроса будет принято в ближайшее время.

Участники встречи также обсудили проект программы модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе планы по строительству новых поликлиник как в столице республики, так и в сельской местности. Кроме того, Олег Николаев проинформировал об оперативной ситуации по новой коронавирусной инфекции в регионе.

Наталья Хорова высоко оценила усилия республиканских властей, направленные на развитие здравоохранения, и подчеркнула, что к данной отрасли в регионе относятся с должным вниманием.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"