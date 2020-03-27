Сегодня 27 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев находится в командировке в Москве. В столице запланирован ряд рабочих встреч и совещаний, в том числе в Министерствах здравоохранения и промышленности России.

Утром состоялась встреча Олега Николаева и Алены Аршиновой, которая 26 марта 2020 года была назначена исполняющей обязанности секретаря Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия».

Врио Главы региона поздравил ее с назначением и пожелал продуктивной работы на благо Чувашской Республики.

«В Чувашии в ближайшие два года намечается длительный политический сезон. В этом году – выборы Главы республики и местных представительных органов – это 3748 депутатов разного уровня. Затем выборы в Госдуму и Госсовет. Площадка политической партии предполагает последовательную, системную работу в интересах избирателей», - сказал он.

«Это большая ответственность, стоят непростые задачи. Сделаю всё возможное для развития партии в республике, для решения проблем жителей, в том числе в связи с непростыми условиями из-за пандемии коронавируса», - заверила Алена Аршинова.

Напомним, 26 марта Президиум Генерального совета «Единой России» утвердил кандидатуры восьми глав субъектов Российской Федерации на должность исполняющих обязанности секретарей региональных отделений партии Президиум Генерального совета «Единой России».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"