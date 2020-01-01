Новости » Турчак: Внедрение механизмов «народного бюджета» принесет ощутимую пользу людям

Наша задача — сделать так, чтобы будущий закон как можно скорее заработал, отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета партии обратился к коллегам с просьбой активно включиться в работу по внедрению механизма «народного бюджетирования» в регионах, как только будет принят соответствующий закон.

«Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект «Единой России» об инициативном бюджетировании - то, что называется «народный бюджет». Он получил поддержку Президента, и уже прошел первое чтение. Ко второму чтению мы вместе с регионами подготовили ряд поправок», - пояснил он.

Турчак отметил, что законопроект закладывает единую правовую основу для внедрения принципов «народного бюджетирования» по всей стране. «Наша задача — сделать так, чтобы будущий закон как можно скорее заработал. Принес людям реальную, ощутимую пользу», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Подобные практики уже работают в Ростовской, Курганской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской, Тюменской, Свердловской областях, Республиках Башкортостан, Коми, Татарстан, Чувашия, Ставропольском и Приморском краях, в ряде других регионов. Благодаря им люди решают важные для себя вопросы местного значения - строительство дорог и тротуаров, детских и спортивных площадок, благоустройство парков и скверов, общественных пространств и объектов культуры. Инициативные группы граждан участвуют в опросах, выбирают проекты, которым требуется финансирование. Их мнение учитывается при распределении бюджетных средств.

Так, в Чувашской Республике в 2019 году реализованы 622 проекта развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах на 378,1 млн рублей. В 2020 году будут исполнены уже 747 проектов на 667,4 млн рублей. Наиболее востребованы инициативы по ремонту объектов коммунального хозяйства, дорог, объектов культуры, а также созданию детских и игровых площадок, мест массового отдыха.

Как прокомментировала и.о. Секретаря регионального отделения Партии, депутат Госдумы Алена Аршинова, закон даст возможность гражданам самим решать, на что в первую очередь потратить средства местных бюджетов, ведь люди на местах зачастую лучше знают, что и как необходимо сделать для улучшения условий жизни на местном уровне. Важно, что обязательным элементом реализации проектов инициативного бюджетирования является не просто обеспечение возможности участия граждан в реализации этих проектов, но и всемерное развитие механизмов общественного контроля за их реализацией.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» об инициативном («народном») бюджетировании. Он позволит гражданам самим решать, на что в первую очередь потратить средства местных бюджетов. Отделения партии в регионах вместе с депутатами-единороссами подготовили поправки ко второму чтению на основании существующих практик. Авторы законопроекта уверены, благодаря этому документ будет учитывать реальный опыт организации на местах принципов «народного бюджетирования».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"