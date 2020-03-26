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Новости » Дефицита не будет: Иван Моторин обсудил с представителями торговых сетей ситуацию на продовольственном рынке Чувашии

09:59 27 марта 2020 г.

Дефицита не будет: Иван Моторин обсудил с представителями торговых сетей ситуацию на продовольственном рынке Чувашии

Дефицита не будет: Иван Моторин обсудил с представителями торговых сетей ситуацию на продовольственном рынке Чувашии

Сегодня, 26 марта, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин провёл встречу с представителями федеральных и региональных торговых сетей. Поводом стала обеспокоенность жителей региона возможным дефицитом на прилавках некоторых групп товаров, а также ситуация с ценами на них.


После пикового спроса, который фиксировался специалистами министерства в середине прошлой недели, с 20 марта наступил спад. По состоянию на 25 марта имеется незначительный рост спроса на колбасы сырокопченые, консервы мясные, лук репчатый. По-прежнему сохраняется повышенный спрос на крупу гречневую, об этом говорят результаты ежедневного мониторинга.


В связи с заявлениями Президента России Владимира Путина об отправке россиян на вынужденные недельные каникулы из-за распространения коронавируса эксперты прогнозируют новую волну потребительского спроса. Задача Минэкономразвития Чувашии во взаимосвязи с ритейлерами — не допустить ценовых скачков и пустых прилавков.


Так, в оптовом звене сформирован 20-дневный запас бакалейных товаров. В розничной сети «Магнит» объемы отгрузки пользующихся повышенным спросом товаров увеличились на 20-30%, в сети Х5 Ритейл групп – в несколько раз. Отгрузка из распределительных центров данных сетей (Магнит – из Зеленодольска, Х5 – из Казани) производится по установленному графику в увеличенных объемах.


По данным мониторинга, за последние сутки произошёл рост цен на консервы мясные (1,0%), консервы рыбные (0,9%), говядина (0,9%), свинину (0,9%), куры (1,1%), масло сливочное (0,8%), масло подсолнечное (2,0%), яйца (1,8%), сахар-песок (1,3%), соль поваренную (0,5%), чай (2,9%), рис (2,7%), крупу гречневую (0,9%).


Рост потребительских цен обусловлен ростом цен оптовых поставщиков и производителей. В целях недопущения необоснованного повышения цен в адрес Чувашского УФАС России направлено обращение о проведении проверки обоснованности повышения цен на отдельные виды товаров оптовыми организациями, осуществляющими поставки продуктов питания в Чувашскую Республику.


Минэкономразвития Чувашии совместно с органами местного самоуправления Чувашской Республики, торговыми организациями организован круглосуточный мониторинг ситуации на рынке продовольственных товаров и средств гигиены, обеспечена бесперебойная работа предприятий оптовой и розничной торговли, включая рынки и ярмарки.

Также в Управление ГИБДД МВД по Чувашской Республике направлено поручение по снятию всех барьеров, препятствующих круглосуточному перемещению всех видов транспорта, в том числе большегрузного, обеспечивающего подвоз продуктов питания и иных товаров на объекты торговли и общественного питания.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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