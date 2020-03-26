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Актуально » Олег Николаев провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иваном Егоровым

09:40 27 марта 2020 г.

 

Олег Николаев провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иваном Егоровым

26 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иваном Егоровым.

В обсуждении вопросов также приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов и генеральный директор ООО «Авангард», депутат Государственного Совета Чувашской Республики Николай Курчаткин.

Иван Егоров познакомил Олега Николаева с работой Холдинга, отметив, что в него входит около 80 предприятий, в том числе федерального уровня. Годовой оборот – более 107 млрд рублей.

Ключевое место в структуре холдинга занимает комплекс агропромышленных предприятий. Одно из самых передовых - ООО «Авангард», расположенное на территории Чувашии. Предприятие специализируется на свиноводстве,  животноводстве,  растениеводстве, занимается переработкой мясной продукции. По словам генерального директора ООО «Авангард» Николая Курчаткина предприятие производит около 60% всей свинины в Чувашии.

На предприятии заняты около 700 человек, средняя зарплата работников составляет 35 000 рублей.

Олег Николаев выразил надежду, что холдинг продолжит развиваться, наращивать мощности.

«Огромная благодарность вам за вашу работу на территории Чувашской Республики, для нас это очень важно. То производство, та деятельность, которую вы ведете она достаточно высокотехнологична, современна, конкурентна и позволяет обеспечить большое количество жителей Чувашии рабочими местами», - подчеркнул он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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