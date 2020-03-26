26 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев провел рабочее совещание с генеральным директором ЗАО «Международный центр (фонд) развития регионов» Игорем Меламедом. Стороны обсудили работу над разработкой Стратегии социально-экономического развития республики.

«Вы проводите серьезную аналитическую работу. Ваш опыт и компетенции позволяют мне быть уверенным в том, что в итоге мы получим документ, который поможет нам правильно выстроить стратегию дальнейшего развития республики», - сказал в самом начале встречи Олег Николаев.

«Работа четко организована, у нас есть возможность общения со всеми подразделениями. Два дня мы посещали предприятия республики. И у нас очень хорошие впечатления», - ответил Игорь Меламед.

Он подчеркнул, что Кабинет Министров Чувашии заинтересован в продуктивной работе. Те рабочие группы, которые заняты разработкой Стратегии социально-экономического развития республики, работают «с полной отдачей и энтузиазмом».

«Задача, которую поставил нам Олег Алексеевич – Чувашия должна перестать числиться среди отстающих. Нам нужно максимально ускорять развитие республики, выходить в число передовых субъектов Российской Федерации. И мы будем над этим работать все вместе, единым коллективом», - сказал после совещания в интервью журналистам Игорь Меламед.

«Через реализацию новых проектов мы сможем обеспечить людей новыми рабочими местами, как следствие - повысить доходы населения, в целом изменить условия проживания людей на территории Чувашской Республики. В итоге мы должны получить другую Чувашию, экономически развитую и комфортную», - резюмировал Олег Николаев.

Справка.

Под руководством Игоря Меламеда выполнено большое количество научно-исследовательских и научно-методических работ в интересах Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального космического агентства, Федерального агентства по рыболовству и др.

Он является автором более 150 научных и методических работ, в том числе 17 монографий. Участник подготовки более 50 федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации в области инвестиционной деятельности и регионального развития.

Разработчик 12 стратегий социально-экономического развития, 23 федеральных целевых и государственных программ и более 20 региональных программ социально-экономического развития, 7 программ развития наукоградов, участвовал в экспертизе более 40 программ и проектов государственного значения.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"