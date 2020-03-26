Кабинетом Министров Чувашской Республики сегодня рассмотрен проект постановления, предусматривающий увеличение срока обновления сведений для подтверждения статуса малообеспеченной семьи с 3 до 6 месяцев. Соответствующие изменения вносятся в Порядок регистрации малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, предусмотренный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2001 г. № 180.

Данные изменения направлены на сокращение количества представляемых гражданами справок, документов и частоты обращений в отделы социальной защиты населения.

Учитывая необходимость обеспечения адресности и нуждаемости государственной социальной помощи вводится учет объективной имущественной обеспеченности граждан. При решении вопроса о признании гражданина малообеспеченным будут учитываться наличие жилых и нежилых помещений, транспортных средств и иного движимого имущества. Например, семья, имеющая две и более квартиры, дорогие автомобили или другое особо ценное имущество не может быть признана малоимущей.