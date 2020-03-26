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Новости » Срок обновления сведений для признания семьи малоимущей будет увеличен

09:22 27 марта 2020 г.

 

Срок обновления сведений для признания семьи малоимущей будет увеличен

Кабинетом Министров Чувашской Республики сегодня рассмотрен проект постановления, предусматривающий увеличение срока обновления сведений для подтверждения статуса малообеспеченной семьи с 3 до 6 месяцев. Соответствующие изменения вносятся в Порядок регистрации малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, предусмотренный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2001 г. № 180.

Данные изменения направлены на сокращение количества представляемых гражданами справок, документов и частоты обращений в отделы социальной защиты населения.

Учитывая необходимость обеспечения адресности и нуждаемости государственной социальной помощи вводится учет объективной имущественной обеспеченности граждан. При решении вопроса о признании гражданина малообеспеченным будут учитываться наличие жилых и нежилых помещений, транспортных средств и иного движимого имущества. Например, семья, имеющая две и более квартиры, дорогие автомобили или другое особо ценное имущество не может быть признана малоимущей.

 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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