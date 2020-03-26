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Новости » В Красноармейском районе с 31 марта 2020 г. начнется пора технических осмотров

09:18 27 марта 2020 г.

 

В Красноармейском районе с 31 марта 2020 г. начнется пора технических осмотров

Согласно графику проведения ежегодного технического осмотра тракторов и прицепов к ним, инспекцией гостехнадзора Красноармейского района ЧР с 31 марта 2020 года на территории района начнутся технические осмотры. Всем сельскохозяйственным предприятиям, промышленным организациям и частным лицам необходимо предоставить технику на технический осмотр в указанные дни графика. Начало технического осмотра в 9.00. Частным лицам при необходимости (место и время проведения технического осмотра) желательно согласовать с инспектором гостехнадзора заранее. По новым правилам при проведении технического осмотра инспекция гостехнадзора не требует полис ОСАГО. Для прохождения технического осмотра у владельца техники должна быть исправная техника, оборудованная огнетушителем, медицинской аптечкой, аварийным знаком. У владельца (тракториста) должны быть удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории, свидетельство о регистрации на технику, квитанция госпошлины за техосмотр в размере 400 рублей на 1 единицу техники. После прохождения технического осмотра инспекцией выдается свидетельство о прохождении технического осмотра, а при выявлении неисправности акт технического осмотра с указанием неисправностей. Повторное прохождение осмотра в течение 20 суток инспектором производится без дополнительной оплаты госпошлины. Полис ОСАГО оформляется только после прохождения технического осмотра трактора. Рабочий телефон инспекции гостехнадзора Красноармейского района ЧР 89176530916.

График проведения ежегодного технического осмотра тракторов и прицепов к ним Государственной инспекцией Красноармейского района Чувашской Республики в 2020 году

 

 

Начальник инспекции Гостехнадзора

Красноармейского района ЧР                                             Ю.Н.Иванов.

 
Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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