Новости » В Чувашии индексация социальных выплат коснется более 63 тысяч детей и 129 тысяч ветеранов труда и тружеников тыла

25 марта на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики приняты проекты постановлений, направленные на индексацию государственных пособий гражданам, имеющим детей, а также ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Чувашской Республики.

В своем выступлении и.о. министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова отметила, что увеличение размера ежемесячного пособия на ребенка, пособия по беременности и родам безработным и другим категориям женщин, предусмотренных ст. 2 и 3 Закона Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 46 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», производится впервые с 2017 года. Индексация государственных пособий гражданам, имеющим детей, произведена на 9,38%, что соответствует уровню среднегодовой инфляции за последние три года. Изменения в выплатах коснутся более чем 63 тысяч детей ежемесячно.

Документ разработан по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева с целью повышения уровня социальной обеспеченности семей с детьми. Поддержка материнства и детства является одним из приоритетных направлений социальной политики. Всесторонняя помощь государства в развитии института семьи регулярно усиливается. Принятие проекта постановления по индексации выплат позволит оказать финансовую поддержку семьям и создать условия для сохранения уровня доходов семей с детьми. В текущем году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 677,6 млн рублей.

Следующий проект постановления предусматривает индексацию ежемесячной денежной выплаты, которая предусмотрена труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Чувашской Республики. Размер индексации также составляет 9,38%. Изменения в выплатах коснутся более чем 129 тысяч ветеранов труда и тружеников тыла. В целом выплаты в увеличенном размере за счет средств республиканского бюджета получат более 40% граждан старшего поколения, проживающих в Чувашии. На эти цели в 2020 году предусмотрено направить 1 млрд 950 млн рублей.

«Размеры пособий будут проиндексированы с 1 января 2020 года. Перерасчет и выплата пособий будет осуществлена в середине апреля текущего года», — добавила Алена Елизарова.

Напомним, что денежные выплаты оформляются в отделах социальной защиты населения «Центра предоставления мер социальной поддержки» по месту регистрации или через МФЦ.