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Главное » Олег Николаев: меры поддержки, озвученные Президентом страны, должны быть максимально оперативно доведены до людей

11:07 26 марта 2020 г.

 

Олег Николаев: меры поддержки, озвученные Президентом страны, должны быть максимально оперативно доведены до людей

Об этом врио Главы Чувашии заявил на внеочередном совещании Правительства республики, главной темой которого стало обсуждение плана действий для реализации мер, озвученных сегодня в рамках телевизионного обращения Владимира Путина.

«Президент страны обозначил серьезный комплекс мер по поддержке как экономики в целом, так и граждан Российской Федерации. Тем самым он нацелил на то, что интересы каждого конкретного человека, его здоровье и благополучие имеют важнейшее значение для всех институтов государственной власти», – подчеркнул врио Главы Чувашии.

Как отметил Олег Николаев, органы государственной власти Чувашской Республики готовы реализовать все озвученные главой государства инициативы в рамках своих полномочий.

«Поручаю максимально оперативно подготовить необходимую базу для реализации обозначенных мер, провести работу как в части межведомственного взаимодействия, так и в части консультационной и информационной работы. Правительство республики должно обеспечить беспрепятственное доведение до людей новых мер поддержки», – подчеркнул он.

«Меры, озвученные Президентом, понятны и своевременны. Мы уже приступили совместно с отраслевыми министерствами к соответствующим расчетам, находимся на связи с федеральными органами власти. Готовим расчеты и справки, чтобы своевременно отработать механизмы распределения средств для оперативного доведения до получателей», – отметил по итогам совещания министр финансов республики Михаил Ноздряков.

Напомним, 25 марта Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с ситуацией, которая сложилась на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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