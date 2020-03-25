Об этом врио Главы Чувашии заявил на внеочередном совещании Правительства республики, главной темой которого стало обсуждение плана действий для реализации мер, озвученных сегодня в рамках телевизионного обращения Владимира Путина.

«Президент страны обозначил серьезный комплекс мер по поддержке как экономики в целом, так и граждан Российской Федерации. Тем самым он нацелил на то, что интересы каждого конкретного человека, его здоровье и благополучие имеют важнейшее значение для всех институтов государственной власти», – подчеркнул врио Главы Чувашии.

Как отметил Олег Николаев, органы государственной власти Чувашской Республики готовы реализовать все озвученные главой государства инициативы в рамках своих полномочий.

«Поручаю максимально оперативно подготовить необходимую базу для реализации обозначенных мер, провести работу как в части межведомственного взаимодействия, так и в части консультационной и информационной работы. Правительство республики должно обеспечить беспрепятственное доведение до людей новых мер поддержки», – подчеркнул он.

«Меры, озвученные Президентом, понятны и своевременны. Мы уже приступили совместно с отраслевыми министерствами к соответствующим расчетам, находимся на связи с федеральными органами власти. Готовим расчеты и справки, чтобы своевременно отработать механизмы распределения средств для оперативного доведения до получателей», – отметил по итогам совещания министр финансов республики Михаил Ноздряков.

Напомним, 25 марта Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с ситуацией, которая сложилась на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"