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Новости » С 24 марта 2020 года изменен режим работы отдела ЗАГС

11:05 26 марта 2020 г.

 

С 24 марта 2020 года изменен режим работы отдела ЗАГС

С 24 марта 2020 года воспользоваться услугами органов ЗАГС  Чувашской Республики можно будет по предварительной записи

В целях предупреждения распространения на территории Чувашской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  и  на основании распоряжения временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики О.А. Николаева от 18 марта 2020 года № 113-рг «О введении режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики с 18 марта 2020 г. до особого распоряжения»  с 24 марта 2020 года обслуживание заявителей во всех отделах ЗАГС Чувашской Республики, временно будет осуществляться по предварительной записи по телефону, электронной почте.

Контактные данные  органов ЗАГС Чувашской Республики

http://www.minust.cap.ru/deyateljnostj/activity/deyateljnostj-organov-zags/kontakti/yuridicheskie-(elektronnie)-adresa-organov-zags-ch

Кроме того, заявления о рождении ребенка, о заключении брака, о расторжении брака, о смерти и о выдаче повторных свидетельств (справок) можно заполнить и направить в органы ЗАГС Чувашской Республики в электронном виде через единый Портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru 

Предлагаем лицам, желающим произвести государственную  регистрацию заключения брака в торжественной обстановке,  перенести ее на более поздний срок, а в случае невозможности – ограничить количество участников мероприятия (не более 10 человек, включая сотрудников органов ЗАГС).


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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