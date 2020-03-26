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Новости » Оперативная информация по COVID-19 в Чувашии

11:04 26 марта 2020 г.

 

Оперативная информация по COVID-19 в Чувашии

По состоянию на утро 26 марта под медицинским наблюдением находятся 487 человек. Зараженный коронавирусом по-прежнему один. Медицинское обследование с начала года прошли 776 человек.

Напомним, проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.

Также получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии (88352) 58-24-48, 58-51-66.



Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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