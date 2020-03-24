АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Отчет о деятельности редакции и об использовании закреплённого за ним государственного имущества
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Социально значимый проект "Современное село — цель национальный проектов"
Прейскурант цен

Новости » И.о министра Сергей Яковлев поставил задачу: «Грамотно организовать образовательный процесс после завершения школьных каникул»

09:51 25 марта 2020 г.

 
И.о министра Сергей Яковлев поставил задачу: «Грамотно организовать образовательный процесс после завершения школьных каникул»

И.о. министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев провел онлайн совещание с руководителями органов управления образованием, директорами школ. В совещании также приняли участие первый заместитель министра Алевтина Федорова, заместитель министра Илья Царевский, начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Марина Скирневская, начальник отдела дошкольного и общего образования Антон Ширшов.

Глава ведомства отметил, что в связи с введением в республике профилактических мер по нераспространению новой короновирусной инфекции введен ряд ограничений.

«Школьники в настоящее время находятся на каникулах. Они проходят в штатном режиме, в разных школах каникулы завершаются по-разному: 30 марта - 1 апреля, - подчеркнул глава ведомства, - и после окончания каникул школы переходят на дистанционную форму обучения».

И.о.министра поставил перед руководителями органов управления образованием и общеобразовательных организаций задачу: «Грамотно организовать образовательный процесс, без сбоев, чтобы дети продолжали получать качественные знания». Он также обратился с просьбой быть постоянно на связи с детьми как в каникулярное время, так и при переходе на дистанционную форму обучения.

Начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Марина Скирневская проинформировала о приостановлении контрольно-надзорной деятельности и отмене проверок образовательных организаций, запланированных на март – апрель.

О необходимости обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме говорила первый заместитель министра Алевтина Федорова. Она отметила, что дистанционное образование предполагает не только онлайн уроки, здесь возможна и проектная деятельность, например,  при организации уроков по ИЗО и технологии, использование бесплатных образовательных интернет ресурсов, где выложены видеоуроки, задания для самопроверки. «При организации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обязательна обратная связь с учеником, - подчеркнула первый заместитель министра. – Проведение текущего контроля, обязательная оценка работ учеников». Она также рекомендовала постоянно находиться на связи с родителями, довести до них расписание дистанционных занятий,  информировать регистрируется ли ребенок на электронных образовательных ресурсах, уточнять с кем остается дома и др.

Кроме этого первый заместитель министра обратила внимание директоров на то, что если родители обеспокоятся о безопасности ребенка, им  не с кем  его оставить дома, школа должна быть готова принять учащихся начальных классов и проводить 30-минутные уроки. При этом должны строго соблюдаться профилактические рекомендации Роспотребнадзора.

Алевтина Федорова проинформировала о переносе срока проведения  ряда мероприятий: заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, досрочного этапа сдачи ЕГЭ, Всероссийских проверочных работ, республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Чувашии – 2020».



 

Прикрепленные файлы

Приказ Минпросвещения России № 104 от 17.03.2020 г.
Скачать
(pdf,   92,22 Kb)
Методические рекомендации
Скачать
(pdf,   414,71 Kb)
 
 
 Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика