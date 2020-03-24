Новости » И.о министра Сергей Яковлев поставил задачу: «Грамотно организовать образовательный процесс после завершения школьных каникул»

И.о. министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев провел онлайн совещание с руководителями органов управления образованием, директорами школ. В совещании также приняли участие первый заместитель министра Алевтина Федорова, заместитель министра Илья Царевский, начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Марина Скирневская, начальник отдела дошкольного и общего образования Антон Ширшов.

Глава ведомства отметил, что в связи с введением в республике профилактических мер по нераспространению новой короновирусной инфекции введен ряд ограничений.

«Школьники в настоящее время находятся на каникулах. Они проходят в штатном режиме, в разных школах каникулы завершаются по-разному: 30 марта - 1 апреля, - подчеркнул глава ведомства, - и после окончания каникул школы переходят на дистанционную форму обучения».

И.о.министра поставил перед руководителями органов управления образованием и общеобразовательных организаций задачу: «Грамотно организовать образовательный процесс, без сбоев, чтобы дети продолжали получать качественные знания». Он также обратился с просьбой быть постоянно на связи с детьми как в каникулярное время, так и при переходе на дистанционную форму обучения.

Начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Марина Скирневская проинформировала о приостановлении контрольно-надзорной деятельности и отмене проверок образовательных организаций, запланированных на март – апрель.

О необходимости обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме говорила первый заместитель министра Алевтина Федорова. Она отметила, что дистанционное образование предполагает не только онлайн уроки, здесь возможна и проектная деятельность, например, при организации уроков по ИЗО и технологии, использование бесплатных образовательных интернет ресурсов, где выложены видеоуроки, задания для самопроверки. «При организации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обязательна обратная связь с учеником, - подчеркнула первый заместитель министра. – Проведение текущего контроля, обязательная оценка работ учеников». Она также рекомендовала постоянно находиться на связи с родителями, довести до них расписание дистанционных занятий, информировать регистрируется ли ребенок на электронных образовательных ресурсах, уточнять с кем остается дома и др.

Кроме этого первый заместитель министра обратила внимание директоров на то, что если родители обеспокоятся о безопасности ребенка, им не с кем его оставить дома, школа должна быть готова принять учащихся начальных классов и проводить 30-минутные уроки. При этом должны строго соблюдаться профилактические рекомендации Роспотребнадзора.

Алевтина Федорова проинформировала о переносе срока проведения ряда мероприятий: заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, досрочного этапа сдачи ЕГЭ, Всероссийских проверочных работ, республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Чувашии – 2020».