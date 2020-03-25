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Новости » Сервис «Коронавирус: горячая линия» запущен на «Онлайнинспекции.рф»

09:48 25 марта 2020 г.

 

Сервис «Коронавирус: горячая линия» запущен на «Онлайнинспекции.рф»

В целях предупреждения нарушений трудовых прав работников при переводе на дистанционную работу или принятии работодателями иных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирсной инфекции, рекомендуется использовать систему электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф». Для этого на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф» создан специальный сервис «Коронавирус: горячая линия».
Теперь можно получить онлайн-консультацию о порядке применения трудового законодательства, в том числе при переходе на дистанционный режим и работу на дому, при введении простоя, предоставлении внеочередных отпусков и по другим вопросам, а также направить обращение в инспекцию труда, в случае нарушения трудовых прав работников.
Для того, чтобы получить консультацию, необходимо воспользоваться сервисом «Получить консультацию» и выбрать рубрику «Коронавирус: горячая линия». Там же можно ознакомиться с ответами на ранее заданные вопросы. В случае, если вы не нашли нужный ответ, просто выберите вариант «нет», перейдя в любой размещённый вопрос, и задайте свой вопрос.
Воспользовавшись сервисом «Сообщить о проблеме», работники  могут сообщить о несоблюдении работодателем их трудовых прав. Для этого необходимо пройти авторизацию, сделать это можно с помощью регистрации на портале Госуслуги, а затем заполнить форму обращения. Ваше заявление автоматически направляется в инспекцию труда. По каждому из этих обращений государственные инспекторы труда осуществляют контрольно-надзорные мероприятия и обеспечивают принятие мер инспекторского реагирования в случае подтверждения факта нарушения, предусматривающего угрозу причинения вреда жизни или здоровью работников.
Кроме того, система «Онлайнинспекция.рф» содержит пошаговые инструкции, памятки, а также образцы и примеры документов, которые помогут работодателю осуществить изменение условий труда персонала, ввести гибкий режим работы или принять иные меры профилактики заболеваний, в полном соответствии с требованиями трудового законодательства. Все сервисы на «Онлайнинспекции.рф» бесплатные.



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