Новости » По инициативе прокуратуры суд запретил доступ к сайту, содержащему информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено

Прокуратурой Красноармейского района Чувашской Республики в рамках мониторинга СМИ и сети «Интернет», выявлен интернет-сайт, содержащий информацию, посредством которой неограниченному кругу лиц предлагалось приобрести поддельные документы (кассовые и товарные чеки, акты выполненных работ, счет-фактуры и т.п.) с помощью которых возможно совершение незаконных финансовых операций.

Доступ к данной информации был свободным для просмотра неограниченным количеством пользователей сети «Интернет», не требовал предварительной регистрации и пароля.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с соответствующим заявлением.

Красноармейский районный суд Чувашской Республики удовлетворил требования прокурора и признал информацию, размещенную на выявленном сайте в сети «Интернет», запрещенной для распространения в Российской Федерации.

Прокурор района

старший советник юстиции Н.А.Муллин

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"