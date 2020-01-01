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Новости » По инициативе прокуратуры суд запретил доступ к сайту, содержащему информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено

08:13 29 января 2020 г.

Прокуратурой Красноармейского района Чувашской Республики в рамках мониторинга СМИ и сети «Интернет», выявлен интернет-сайт, содержащий информацию, посредством которой неограниченному кругу лиц предлагалось приобрести поддельные документы (кассовые и товарные чеки, акты выполненных работ, счет-фактуры и т.п.) с помощью которых возможно совершение незаконных финансовых операций.

Доступ к данной информации был свободным для просмотра неограниченным количеством пользователей сети «Интернет», не требовал предварительной регистрации и пароля.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с соответствующим заявлением.

Красноармейский районный суд Чувашской Республики удовлетворил требования прокурора и признал информацию, размещенную на выявленном сайте в сети «Интернет», запрещенной для распространения в Российской Федерации.

 

 

Прокурор района

 

старший советник юстиции                                                          Н.А.Муллин

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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