28 января, оглашая ежегодное Послание Государственному Совету республики, Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев отметил, что по оценке экспертов общественной экологической организации «Зеленый патруль», Чувашия занимает 2 место в Приволжском федеральном округе по экологической обстановке и 14 место в общенациональном экологическом рейтинге России.

В республике реализованы важнейшие с экологической точки зрения инвестиционные проекты, и она сегодня — в ряду наиболее передовых регионов России по утилизации твердых коммунальных отходов.

Для дальнейшего повышения экологической безопасности Глава республики Михаил Васильевич Игнатьев считает необходимым снижение количества отходов, поступающих на полигон. Ставится задача до конца текущего года перейти на раздельный сбор мусора в городских округах, а в 2021 году — по всей республике.

В рамках национального проекта «Экология» должны в 2020–2023 годах завершить работы по рекультивации 7 свалок в Канаше, Ядрине, Аликовском, Яльчикском, Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах.

Поэтапно будут закрыты и рекультивированы 11 действующих объектов размещения ТКО.

Таким образом, в Чувашии будет полностью решен вопрос захоронения коммунальных отходов.

Необходимо также привести в технически исправное состояние 550 источников водоснабжения (это водозаборные скважины и водонапорные башни). Глава республики сообщил, что на эти цели будет выделено из республиканского бюджета почти 340 миллионов рублей.

Следует также завершить в текущем году строительство водопровода от насосной станции Северо-западного микрорайона города Чебоксары до деревни Чандрово, что позволит довести долю городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой, до 96,5%.

Необходимо также завершить второй этап строительства водопровода в с. Порецкое.

В этом году будут проведены лесовосстановительные работы на площади чуть более 400 гектаров. Таким образом, полностью завершится восстановление лесов на местах горельников 2010 года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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