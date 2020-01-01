В своем Послании Государственному Совету Чувашской Республики Глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил, что в 2019 году расходы консолидированного бюджета республики по разделу «Образование» составили около 20 миллиардов рублей.

«Мы никогда не рассчитывали на природные богатства. Экономического роста в нашей республике можно добиться только благодаря созданию инновационных производств, использованию последних достижений науки и техники, а также наличию квалифицированной рабочей силы», – подчеркнул руководитель региона.

На сегодняшний день достигнута 100%-ная доступность детских садов для детей старше трёх лет.

Для создания современных комфортных условий обучения детей и ликвидации второй смены в республике построено и реконструировано 13 школ, создано почти 3 800 ученических мест.

В прошлом году в Чебоксарах открылся Центр по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи по модели центра «Сириус» по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт». В перспективе Центр должен стать эффективным «социальным лифтом» для талантливых ребят.

Михаил Игнатьев отметил, что сегодня в республике местами в дошкольных организациях обеспечены более 77% детей старше одного года. «Нужно достичь 100%-й доступности, чтобы у женщины была возможность при желании выйти раньше из декретного отпуска и вернуться к работе», – напомнил он. Для этого в 2020–2021 годах будет введено в эксплуатацию еще 9 детских садов на 1840 мест.

Глава республики поручил Кабинету Министров Чувашии совместно с органами местного самоуправления в течение трех лет полностью обеспечить школы современной мебелью.

Он также отметил, что необходимо завершить процесс обновления пищеблоков в школах. На сегодняшний день в новом кухонном оборудовании нуждаются 190 образовательных организаций.

В 2020–2021 годах должны открыться три мобильных детских технопарка, на которых будет распространен опыт работы «Кванториума» в Чебоксарах.

Помимо этого, Минобразования Чувашии поручено до 2024 года создать при сельских школах 140 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

«Мы точно знаем, что инвестиции в человеческий капитал – путь к благополучию. Нам важно будущее наших детей», – сказал руководитель региона.

Всего, по словам Главы республики, в течение шести лет на реализацию национального проекта «Образование» в Чувашии будет направлено более 100 миллиардов рублей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики