Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своем Послании Госсовету Чувашии не обошел стороной и тему спорта.

На развитие спортивной инфраструктуры по месту жительства в этом году из республиканского бюджета выделяется 500 миллионов рублей. Из них 300 миллионов рублей будет направлено на строительство 10 полноразмерных футбольных полей с искусственным газоном в 10 муниципальных образованиях.

«Ещё 200 миллионов рублей мы направим на капитальный ремонт объектов спорта в 19 районах и двух городах республики», – анонсировал Глава республики.

Среди крупных спортивных объектов, которые будут введены в эксплуатацию в текущем году, – плавательные бассейны в селе Аликово и в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова.

Всего на сегодняшний день в республике насчитывается 82 плавательных бассейна. «Напомню, что в декабре 2019 года мной подписан Указ «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей», в рамках которого ученики младших классов будут бесплатно обучаться плаванию. Этот шаг позволит нам не только укрепить здоровье детей, но и во многом предупредить несчастные случаи на воде», – сказал Михаил Игнатьев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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