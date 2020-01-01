28 января, оглашая ежегодное Послание Государственному Совету республики, Глава Чувашии отметил, что повышение эффективности лечения, качества и доступности первичной медицинской помощи является одной из важных задач, стоящих перед современной системой здравоохранения.

«Чего ждут от здравоохранения жители республики? Чтобы помощь была действительно доступной, чтобы ее можно было получать без ожидания в бесконечных очередях, без нервотрепки», – сказал он.

За 7 лет в республике построено 206 новых, оснащенных медицинским оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов взамен ветхих и аварийных.

В каждом районе функционирует свой мобильный медицинский комплекс, что позволяет охватить медицинскими осмотрами население всех труднодоступных и малонаселенных пунктов, а это более 33 тысяч человек. Благодаря этому более половины случаев онкологических заболеваний выявляется на ранних стадиях, когда есть все шансы сохранить человеку жизнь.

«Каждая спасенная жизнь – это не просто статистический факт, это благополучие семьи, счастье родителей и детей», – подчеркнул руководитель региона.

За последние пять лет на капитальное обновление учреждений здравоохранения направлено более 7,5 миллиардов рублей. Их также оснастили высокотехнологичным оборудованием по принципам «бережливого производства».

Впервые за 30 лет в столице республики открылась новая многопрофильная поликлиника, построенная по современным стандартам, стоимостью более 780 миллионов рублей.

«Мы ставим перед собой задачу к 2030 году преодолеть исторический рубеж ожидаемой продолжительности жизни населения в 80 лет», – сказал Глава республики и предложил четыре направления, на которых необходимо сосредоточить усилия.

Это завершение программы обновления фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, создание комфортной среды во всех поликлиниках и стационарах, создание авиационной санитарной службы и обеспечение отрасли квалифицированными медицинскими кадрами.

В течение 2020 года в республике будут полностью отремонтированы 15 объектов здравоохранения. А в июне этого года в эксплуатацию введут новый инфекционный корпус городской детской больницы № 2 в Чебоксарах.

Благодаря введению системы аккредитации отрасль здравоохранения постепенно наполняется медицинскими кадрами. К примеру, треть выпускников медицинских вузов 2019 года работает в первичном звене.

«В ближайшие пять лет мы должны полностью ликвидировать нехватку врачей первичного звена в наших медицинских организациях», – поставил задачу руководитель региона.

Он резюмировал, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны эффективно взаимодействовать в решении задач народосбережения, сохранения трудового потенциала населения.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"