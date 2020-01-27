25 января в п. Кугеси на 70-м году ушел из жизни бывший главный редактор газеты «Тăван Ен» Геннадий Андриянович Егоров. Он возглавлял издание с 1983 по 1992 годы. В этот период газета получила другое название – «Тăван Ен» (ранее она носила название «Ленинец», «Колхозник çулĕпе»).

Геннадий Егоров родился 9 сентября 1950 года в д. Большой Чигирь Чебоксарского района. Закончив Толиковскую школу Чебоксарского района, продолжил учебу на историко-филологическом факультете ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В 1973 году он стал дипломированным специалистом, а в 1991 году – выпускником Российского социально-политического института в Москве. Журналистскую деятельность начал в 1973 году, когда его пригласили в редакцию Моргаушской районной газеты «Çĕнтерÿ ялавĕ», откуда был призван в ряды Советской армии. Отслужив, продолжил деятельность в редакции газеты в должности ответственного секретаря.

В 1978 году Геннадий Егоров вернулся в родной Чебоксарский район и в редакции газеты «Ленинец» возглавил отдел сельского хозяйства, затем стал заместителем редактора. К 1983 году, когда его утвердили на должность редактора газеты «Ленинец», за плечами было уже много лет работы в районной газете.

На этой должности ему пришлось работать в сложный период распада политической власти. Он писал много и содержательно, поддерживал сотрудничество с республиканскими изданиями.

31 августа 1991 года на внеочередном районном совете народных депутатов был рассмотрен вопрос о сохранении районной газеты и ее переименовании. Народные депутаты приняли решение о том, что учредителем редакции будет районный совет. К переименованию редактор подошел очень основательно, на страницах издания по этому вопросу разворачивались дискуссии, проводились опросы. Читатели предлагали назвать газету «Колхозник хаçачĕ», «Çĕнĕ пурнăç», «Тĕрĕслĕх çулĕпе», «Хăват», «Тăванъен». После изучения мнения читателей, итогов голосования на расширенном заседании райисполкома было решено, что с 1 октября 1991 года Чебоксарская районная газета выйдет под названием «Тăванъен».

20 марта 1992 года на 9-й сессии районного совета народных депутатов 21-го созыва депутата Геннадия Андрияновича Егорова избрали председателем районного совета народных депутатов. С 1993 по 1997 годы проработал директором центра занятости Чебоксарского района, затем вернулся в родную редакцию на должность ответственного секретаря. С 1979 года являлся членом Союза журналистов Российской Федерации. За упорный труд и значительный вклад в развитие журналистики был удостоен множества дипломов и почетных грамот.

Коллектив Мининформполитики Чувашии приносит искренние соболезнования родным и близким Геннадия Егорова. Он останется в памяти талантливым человеком, профессионалом своего дела, внесшим значительный вклад в развитие чувашской журналистики.