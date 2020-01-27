27 января – День воинской славы России. В этот день в 1944 года была снята блокада Ленинграда. Подвиг, который не меркнет в памяти поколений. 900 дней героизма и мужества!

Так, 27 января юнармейцы Траковской школы организовали Вахту Памяти у Памятника Славы павшим воинам по ул. Васильева и Монумента Славы с. Красноармейское.

Право почетного караула было предоставлено лучшим юнармейцам Траковской школы, ребятам 8 «а» и 9 «в» классов.

Все участники Акции «Вахта Памяти» почтили память и тех, кто сложил головы не только на фронтах Великой Отечественной войны, но и всех тех, кто не вернулся с последних войн и локальных конфликтов.

Отметим, что юнармейцы Траковской школы также несут почетный караул на районных митингах, посвященных блокаде Ленинграда, Великой Отечественной войне и другим траурным событиям. Они изучают строевую подготовку и регулярно тренируются под руководством педагога-организатора ОБЖ МБОУ «Траковская СОШ» Михаила Голубева.

История нашей страны и защитники Отечества не будут забыты, пока есть такие обучающиеся, которые помнят и чтят своих героев.