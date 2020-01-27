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Новости » Юнармейцы Траковской школы присоединились к празднованию годовщины снятия блокады Ленинграда

10:21 28 января 2020 г.

 

Юнармейцы Траковской школы присоединились к празднованию годовщины снятия блокады Ленинграда

27 января – День воинской славы России. В этот день в 1944 года была снята блокада Ленинграда. Подвиг, который не меркнет в памяти поколений. 900 дней героизма и мужества!

Так, 27 января юнармейцы Траковской школы организовали Вахту Памяти у Памятника Славы павшим воинам по ул. Васильева и Монумента  Славы с. Красноармейское. 

Право почетного караула было предоставлено лучшим юнармейцам Траковской школы, ребятам 8 «а» и 9 «в» классов.

Все участники Акции «Вахта Памяти» почтили память и тех, кто сложил головы не только на фронтах Великой Отечественной войны, но и всех тех, кто не вернулся с последних войн и локальных конфликтов. 

Отметим, что юнармейцы Траковской школы также несут почетный караул на районных митингах, посвященных блокаде Ленинграда, Великой Отечественной войне  и другим траурным событиям. Они изучают строевую подготовку и регулярно тренируются под руководством  педагога-организатора ОБЖ  МБОУ «Траковская СОШ» Михаила Голубева.

История нашей страны и защитники Отечества не будут забыты, пока есть такие обучающиеся, которые помнят и чтят своих героев.

 


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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