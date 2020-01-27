25 января в специализированном зале вольной борьбы СШОР № 5 им. В.Н. Кочкова состоялось первенство Чувашской Республики по вольной борьбе среди юношей и девушек 2003-2004 гг.р. в зачёт XXII Спартакиады школьников на Кубок Главы Чувашской Республики, в котором приняли участие 221 спортсмен из Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Красноармейского, Красночетайского, Комсомольского, Марпосадского, Моргаушского, Урмарского, Чебоксарского, Шемуршинского, Цивильского, Урмарского, Ядринского, Яльчикского районов, городов Канаш, Новочебоксарск и Чебоксары. Юные борцы оспаривали первенство за 11 комплектов наград среди юношей и 10 – среди девушек.

На торжественной церемонии открытия турнира участников и гостей приветствовали директор СШОР-5 Алексей Нягин, главный тренер сборных команд Чувашской Республики Иван Григорьев, которые пожелали честной и бескомпромиссной борьбы. В соревнованиях приняли участие 11 юных борцов Красноармейского района, из которых наилучший результат у Сергеева Александра. Он выиграл 3 поединка, но не смог выйти в финальный этап турнира, уступив своему сопернику в 4 схватке.

Данные соревнования являлись отборочными к первенству ПФО среди юношей и девушек до 18 лет, которые состоятся 25-27 февраля в г. Тольятти (Самарская область).