Новости » В Красноармейском районе в рамках национального проекта «Образование» реализуются региональные проекты

В рамках национального проекта «Образование» в Чувашии реализуются восемь региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Новые возможности для каждого».

Так, в 2019 году в Красноармейском районе в рамках регионального проекта «Современная школа» проведен капитальный ремонт кровли Траковской средней школы, также на базе школы в начале учебного года открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр оснащен самым современным оборудованием. Здесь дети изучают не только предметы «технология», «информатика», «ОБЖ», но и занимаются по программам дополнительного образования во внеурочное время.

Отметим, что аналогичный Центр открыт на базе Красноармейской школы. В сентябре, Красноармейская школа вошла в проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации учащихся 7-11 классов.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» отремонтирован спортивный зал Яншихово-Челлинской средней школы.

С целью создания условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей на базе Центра диагностики и консультирования отдела образования реализуется региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей».

Также район принимает активное участие и в реализации таких региональных проектов как «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность», «Учитель будущего».

Все проекты направлены на повышение качества образования, дать как можно больше возможностей каждому ребенку для его всестороннего развития и успешной социализации.

В 2020 году работа по реализации региональных проектов будет продолжена.