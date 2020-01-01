Новости » Итоги работы службы «Мобильная бригада» БУ «Красноармейский центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии по доставке в медицинские учреждения лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности

С целью реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на территории Красноармейского района с 01 декабря 2019 года запущена в работу «Мобильная бригада»по доставке граждан, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения.

Медицинские учреждения формируют списки пенсионеров, приглашенных на профилактический осмотр и мобильная бригада Центра осуществляет доставку граждан указанной категории на безвозмездной основе в обозначенные организации от пункта сбора (в большинстве населенных пунктов это ФАПы) и обратно.

«Трудно добираться до больницы в районный центр из деревни. С помощью такой мобильной бригады нас бесплатно привозят в поликлинику, где мы проходим диспансеризацию. Очень хорошо, что появилась такая программа, что государство заботится о нас, о пожилых людях», - поделилась пенсионерка Гурьева Ольга.

В декабре 2019 года было организовано 8 выездов, в результате которых в медицинские учреждения доставлено 40 граждан. Планируется, что в 2020 году с целью реализациидоступности медицинского обслуживания и улучшения качества жизни граждан старшего возрастауслугами «мобильных бригад» будут охвачены не менее 400 пожилых граждан Красноармейского района Чувашской Республики.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"