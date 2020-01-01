Новости » На оснащение служб МЧС Чувашии новой пожарной техникой из бюджета республики за последние три года направлено 337 млн рублей

Чувашская Республика по итогам 2019 года находится на первом месте в Приволжском федеральном округе и пятом месте в России по наименьшему коэффициенту количества пожаров на 100 тыс. населения (Чувашия – 134,0, ПФО – 264,8, РФ – 320,9).

По итогам 2019 года в Чувашии на 10,3% сократилось количество погибших на пожарах (ПФО: + 0,8%, РФ: +7,6%).

Пожарная обстановка в республике в течение ряда лет остается одной из самых стабильных в Поволжье. Это результат слаженной работы органов власти всех уровней и регулярного обновления материально-технической базы аварийно-спасательных служб.

«Благодаря поддержке Главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева только за последние три года из бюджета Чувашской Республики на оснащение, модернизацию техники республиканских противопожарной, поисково-спасательной и лесопожарной служб направлено 337 млн рублей», — отмечает министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров.

На выделенные средства приобретены 18 автоцистерн, 3 автоцистерны-лестницы и 69 единиц специальной техники для лесопожарной службы. Сняты с боевого дежурства и переданы добровольным пожарным командам в сельских районах 33 спецавтомобиля.

Работа по обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности населения организована эффективно. Одновременно Министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям призывает граждан ответственно относиться к своей жизни, соблюдать правила пожарной безопасности и правила поведения на воде.

«Наша безопасность зависит только от нас. Жизнь – одна, но зачастую мы ею пренебрегаем: в основном, гибель людей на пожарах, на воде – это человеческий фактор. Хотелось бы, чтобы все мы внимательно и ответственно относились к своей безопасности и безопасности окружающих», – подчеркивает министр Вениамин Петров.