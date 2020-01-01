28 января в 12:00 по московскому времени в Чувашском государственном театре оперы и балета состоится оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики.
В основополагающем документе традиционно будут обозначены векторы работы Правительства Чувашии, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Традиционно при подготовке документа учитывались предложения жителей, общественных организаций, других институтов гражданского общества.
Торжественное собрание будет транслироваться в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, Национального радио Чувашии и на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, на сайте https://limehd.tv/chavashen или в бесплатном приложении Lime HD TV.
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики