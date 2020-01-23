23 января в г. Чебоксары состоялся учебно-методический сбор территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На мероприятии традиционно были поведены итоги работы в 2019 году, обозначены задачи на 2020 год, а также отмечены наградами отдельные министерства и ведомства. Мининформполитики Чувашии удостоено диплома III степени за достигнутые успехи в совершенствовании системы гражданской обороны, территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышении готовности и оперативности действий органов управления в 2019 году. Награду руководителю Мининформполитики Чувашии Михаилу Анисимову вручил начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике Станислав Антонов.

Михаил Анисимов возглавляет региональную аварийно-спасательную службу связи и оповещения. Одна из ее основных задач – обеспечение связью органов управления гражданской обороны, ведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ на линиях и сооружениях связи. Слаженная работа службы связи и оповещения республики, куда входят представители телекоммуникационных компаний, неоднократно подтверждалась в ходе учений. Одна из последних таких тренировок прошла в ноябре 2019 года в Моргаушском районе. Тогда операторами связи отрабатывались практические навыки в условиях чрезвычайной ситуации.

Фотография пресс-службы Администрации Главы Чувашской Республики