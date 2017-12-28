Новости » Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка

Федеральным законом от 02.08.2019 №305-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». С 1 января 2020 г. изменился порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года и назначается, если размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Чувашской Республике за второй квартал 2019 г.

Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2019 г. трудоспособного населения республики составляет 10134 руб., т.е. среднедушевой доход семьи не должен превышать величину 20268 руб. Размер ежемесячной выплаты в текущем году составляет 9541 рублей.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подается гражданином в отдел социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, с предъявлением документа удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка (выписки из решения об установлении опеки) и сведений о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Выплата осуществляется до достижения ребенком возраста трех лет.

ОСЗН Красноармейского района.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"