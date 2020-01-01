Новости » Ветераны труда Чувашской Республики с 2020 года при достижении возраста 70-80 лет смогут получать компенсацию расходов на капремонт

Данная мера социальной поддержки ранее распространялась только на «федеральных» льготников. С принятием соответствующего законопроекта к категориям получателей добавлены граждане, удостоенные звания «Ветеран труда Чувашской Республики». По предварительным расчетам средний размер выплаты на одного человека составит порядка 120 рублей ежемесячно.

«Такую поддержку дополнительно получат около 4,6 тысячи человек», – спрогнозировал министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев. Он также добавил, что принятие проекта закона на предоставление компенсации на капремонт ветеранам труда Чувашской Республики в 2020 году потребует привлечения дополнительных средств из республиканского бюджета в размере 3,6 млн рублей. Соответствующее предложение направлено в Минфин Чувашии для рассмотрения. По итогам 2019 года в Чувашии компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получили 8 005 человек на сумму 8,5 млн рублей.

Напомним, компенсация за уплату взноса на капремонт предоставляется собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет (50% от размера взноса) и старше 80 лет (100%), как неработающим одиноко проживающим, так и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста или неработающих инвалидов первой и второй группы.

Указанная норма установлена Законом Чувашской Республики «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме». Ветеранам труда Чувашской Республики при соблюдении вышеуказанных условий для назначения компенсации на капремонт не могли ее назначить в связи с тем, что Законом Чувашской Республики «О ветеранах труда Чувашской Республики» установлено получение гражданином по выбору либо ежемесячной денежной выплаты либо денежной компенсации, независимо от нормативного правого акта, в соответствии с которыми они назначаются.

Рассмотренным законопроектом предложено в состав исключений для одновременного предоставления и ежемесячной денежной выплаты и денежной компенсации - ежемесячной денежной выплаты, установленной для граждан, подвергшихся воздействию радиации, – включить компенсацию на капремонт.

ОСЗН Красноармейского района.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"