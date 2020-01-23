Специалистами Минстроя Чувашии совместно с представителями ООО «МВК Экоцентр» — регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами проводятся выездные рабочие совещания с главами сельских поселений по вопросам внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чувашской Республики.

Рабочие совещания проходят под руководством глав муниципальных районов. Выездные совещания проведены в 6 муниципальных образованиях.

В ходе рабочих совещаний обсуждаются вопросы, возникающие в процессе организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, а также уровень платежной дисциплины в разрезе городских и сельских поселений.

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами осуществлен на всей территории Российской Федерации.

В Чувашской Республике региональный оператор осуществляет свою деятельность с октября 2018 года. На сегодняшний день вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется из 1704 населенных пунктов (98,8 % от общего количества населенных пунктов). На начало деятельности регионального оператора (1 октября 2018 года) твердые коммунальные отходы на постоянной основе вывозились из 898 населенных пунктов.

Оплата населением предоставленной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов с начала деятельности регионального оператора выросла с 44 до 83 процентов, что свидетельствует о повышении платежной дисциплины жителей республики. При этом следует отметить, что в городах уровень оплаты услуги выше, чем в поселениях муниципальных районов. Среди «отстающих» муниципальных районов, с наиболее низким уровнем сбора за предоставленную услугу – Батыревский (49%) , Шумерлинский (51%) районы.

В целях повышения платежной дисциплины главам поселений рекомендовано проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости оплаты предоставленной услуги, указать на предусмотренную законодательством ответственность за неисполнение обязанностей по оплате услуг, с приведением информации о претензионно-исковой работе регионального оператора, когда по решению судов взыскиваются не только основной долг за предоставленную услугу, но и госпошлина с судебными расходами.

В свою очередь главы поселений обратились к представителю регионального оператора с вопросом о необходимости актуализации клиентской базы регионального оператора в целях исключения из нее домохозяйств, в которых отсутствуют проживающие и, соответственно, в указанных домохозяйствах образование отходов не производится. Представителем регионального оператора предложено представить списки домохозяйств, в которых проживающие отсутствуют долгое время, либо вновь строящихся или не построенных индивидуальных домов на участках выделенных под застройку. На основании представленных данных указанные домовладения будут исключены из клиентской базы.

Многими главами поселений отмечено, что с момента начала работы регионального оператора наблюдается уменьшение несанкционированных свалок мусора как вокруг, так и в самих населенных пунктах, благодаря поддержке республики построены контейнерные площадки, где установлены евроконтейнеры для накопления отходов.

Как отмечено специалистами Минстроя Чувашии, задачей на ближайшую перспективу является переход на раздельный сбор мусора, направленный на снижение отходов, поступающих на захоронение. При этом часть собираемого мусора необходимо направлять на вторичную переработку. При переходе на раздельный сбор мусора будет применен понижающий коэффициент к нормативу накопления твердых коммунальных отходов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"