Новости » В рамках 100-летия Чувашской автономной области пройдет Неделя чувашского кино

С 24 января по 24 июня в рамках празднования 100-летия Чувашской автономной области в районах Чувашии пройдет акция «Неделя чувашского кино».

Мероприятие инициировано Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики совместно с Госкиностудией «Чувашкино» и архивом электронной документации. Кинопоказы пройдут в рамках фестиваля муниципальных образований «Марафон 100-летия». Старт кинопоказам будет дан в городе Алатырь 24 января.

Для проведения Недели чувашского кино будут предоставлены просветительские фильмы, которые в дальнейшем будут демонстрироваться на площадках учреждений образования и культуры. В программу акции войдут полнометражные и короткометражные игровые, а также документальные фильмы.

Напомним, в этот же день в Алатырском районе Чувашии пройдет церемония открытия фестиваля, начнут работу выставки ведущих музеев республики. Завершится «Марафон 100-летия» 24 июня в с. Красные Четаи в рамках проведения Дня Республики 2020 года.