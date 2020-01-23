23 января Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев провел рабочую встречу с членами Совета старейшин при Главе Чувашской Республики.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Валерий Филимонов.

Встреча началась с обсуждения ежегодного Послания Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию.

«Само Послание Президента направлено на народосбережение. Вы люди, обладающие духовно-нравственными ценностями, особой душевной силой, понимаете, о чём это говорит. На все социальные выплаты, которые дополнительно будут выплачиваться, мы посчитали, нашей республике в 2020 году дополнительно будут выделены федеральные инвестиции в размере 5 млрд рублей. В 2021 — 7 млрд рублей. Все это направлено на укрепление института семьи», — сообщил Михаил Игнатьев.

Принимаемые меры направлены на повышение рождаемости и поддержку семьи с детьми. Председатель Совета старейшин при Главе Чувашской Республики Лев Кураков в свою очередь отметил, что «давно назрела необходимость обратить особое внимание на социальные проблемы, защиту людей». «Наша задача, как Совета старейшин, полностью эту позицию поддержать», — сказал Лев Кураков.

Члены Совета старейшин также обсудили изменения в Конституции Российской Федерации, которые предложил закрепить Президент России в ходе Послания Федеральному собранию. Одно из них касается изменения статуса и полномочий Госсовета, усиление позиций губернаторов.

Глава республики также сообщил членам Совета старейшин о том, что по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина регионам на модернизацию первичного звена здравоохранения из федерального бюджета дополнительно выделяется 550 млрд рублей. В ближайшие пять лет будут капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием все фельдшерско-акушерские пункты, центральные районные больницы и поликлиники. Поэтапно будет решаться вопрос и с медицинскими кадрами.

Участники встречи также обсудили вопрос, касающийся подготовки ежегодного Послания Главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики. «Мы бы хотели, чтобы в Послании особое внимание уделили работе с молодежью. Наша молодежь талантливая, а если бы еще им передать наш опыт, нашу мудрость, было бы еще лучше. Молодежная политика – должна быть в центре внимания», — высказал свои пожелания Лев Кураков.

Кроме этого, участники встречи озвучили ряд вопросов, касающихся проведения празднования 100-летия Чувашской автономии в 2020 году, благоустройства столицы Чувашии. Было высказано предложение назвать одну из улиц в городе Чебоксары именем первого ректора Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Семена Сайкина.

Глава республики поддержал эту инициативу. Он выразил признательность членам Совета старейшин за активную жизненную позицию и акцентировал внимание на задачах, связанных с приоритетными направлениями дальнейшего развития Чувашии.

Члены Совета старейшин при Главе Чувашской Республики отметили высокую значимость встреч с руководителем региона, поблагодарили Михаила Васильевича Игнатьева за поддержку ветеранского движения и вручили ему памятную медаль «За заслуги в ветеранском движении Чувашской Республики».

Членам Совета старейшин были вручены памятные часы с символикой, посвященной 100-летию образования Чувашской автономной области. «Вы, наши аксакалы, первые, кому мы вручаем часы с юбилейной символикой. Поздравляю, желаю всем вам тоже отметить свой вековой юбилей», — сказал Глава республики.

Справка.

Совет старейшин при Главе Чувашской Республики – коллегиальный совещательный орган, образованный для обсуждения, выражения мнения, выработки предложений по различным вопросам общественно-политического и социально-экономического развития Чувашской Республики. Он образован Указом Главы Чувашской Республики от 19 октября 2015 г. № 161 «О Совете старейшин при Главе Чувашской Республики».

Состав Совета старейшин: Архипов Иван Степанович, Васильев Генрих Геннадьевич, Денисова Ольга Григорьевна, Долгушин Иван Иванович, Ивантаев Петр Васильевич, Карягин Федор Александрович, Киселев Михаил Федорович, Кураков Лев Пантелеймонович, Мидуков Владимир Петрович, Митрофанов Петр Митрофанович, Михайловский Михаил Алексеевич, Панкратов Николай Иванович, Петров Валерий Павлович, Рощин Игорь Валентинович, Сапожников Валерий Васильевич, Теллина Валентина Андреевна, Фадеев Валерий Петрович, Шимин Леонид Аркадьевич.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"