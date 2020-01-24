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Новости » Состоялись районные соревнования по лыжным гонкам

09:38 24 января 2020 г.

 

Состоялись районные соревнования по лыжным гонкам

      Вчера в лесополосе  села Красноармейское прошел  первый  день  районных соревнований по лыжным гонкам свободным стилем  среди обучающихся общеобразовательных организаций ,  где  приняли  участие   77  юных  спортсменов из 6 школ района: Исаковской, Караевской, Чадукасинской ООШ и Траковской, Красноармейской, Алманчинской СОШ.  

      Отметим  успешные  выступления   лыжников  Исаковской и  Траковской  школ. Победителями  и призерами  стали:

место

Спортсмен

Год рождения

Дистанция

Результат

Школа

девушки 2006-2007 г. г.р.

1

Игнатьева Алена

2006

1.4 км

5 мин. 39 сек.

Исаковская  ООШ

2

Львова Анна

2007

1.4 км

6 мин. 08 сек.

Исаковская  ООШ

3

Николаева Снежана

2006

1.4 км

6 мин. 19 сек.

Караевская  ООШ

юноши  2006-2007 г. г.р.

1

Семенов Никита

2006

1.4 км

4 мин. 49 сек.

Исаковская  ООШ

2

Козлов Владимир

2006

1.4 км

5 мин.01 сек.

Исаковская  ООШ

3

Потапов Роберт

2007

1.4 км

6 мин.01 сек.

Караевская  ООШ

девушки 2004-2005 г.г.р.

1

Лаврентьева  Софья

2005

3 км

11 мин.39 сек.

Траковская СОШ

2

Афанасьева Екатерина

2005

3 км

11 мин. 48 сек.

Исаковская  ООШ

3

Лаврентьева Юлиана

2004

3 км

12 мин. 18 сек.

Траковская СОШ

юноши  2004-2005 г.г.р.

1

Антонов Александр

2004

5 км

14 мин.25 сек.

Траковская СОШ

2

Яковлев Петр

2004

5 км

14 мин. 44 сек.

Траковская СОШ

3

Козлов Роман

2004

5 км

15 мин.23 сек.

Исаковская  ООШ

девушки 2002-2003 г.г.р.

1

Никитина Диана

2003

3 км

14 мин. 36 сек.

Траковская СОШ

2

Козлова Екатерина

2002

3 км

21 мин. 30 сек.

Траковская СОШ

юноши 2001-2002 г.г.р.

1

Филиппов Филипп

2002

5 км

16 мин. 15 сек

Траковская СОШ

2

Егоров Юрий

2002

5 км

16 мин. 46 сек.

Траковская СОШ


 
24 января 2020
08:01
 
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