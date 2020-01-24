Вчера в лесополосе села Красноармейское прошел первый день районных соревнований по лыжным гонкам свободным стилем среди обучающихся общеобразовательных организаций , где приняли участие 77 юных спортсменов из 6 школ района: Исаковской, Караевской, Чадукасинской ООШ и Траковской, Красноармейской, Алманчинской СОШ.
Отметим успешные выступления лыжников Исаковской и Траковской школ. Победителями и призерами стали:
|
место
|
Спортсмен
|
Год рождения
|
Дистанция
|
Результат
|
Школа
|
девушки 2006-2007 г. г.р.
|
1
|
Игнатьева Алена
|
2006
|
1.4 км
|
5 мин. 39 сек.
|
Исаковская ООШ
|
2
|
Львова Анна
|
2007
|
1.4 км
|
6 мин. 08 сек.
|
Исаковская ООШ
|
3
|
Николаева Снежана
|
2006
|
1.4 км
|
6 мин. 19 сек.
|
Караевская ООШ
|
юноши 2006-2007 г. г.р.
|
1
|
Семенов Никита
|
2006
|
1.4 км
|
4 мин. 49 сек.
|
Исаковская ООШ
|
2
|
Козлов Владимир
|
2006
|
1.4 км
|
5 мин.01 сек.
|
Исаковская ООШ
|
3
|
Потапов Роберт
|
2007
|
1.4 км
|
6 мин.01 сек.
|
Караевская ООШ
|
девушки 2004-2005 г.г.р.
|
1
|
Лаврентьева Софья
|
2005
|
3 км
|
11 мин.39 сек.
|
Траковская СОШ
|
2
|
Афанасьева Екатерина
|
2005
|
3 км
|
11 мин. 48 сек.
|
Исаковская ООШ
|
3
|
Лаврентьева Юлиана
|
2004
|
3 км
|
12 мин. 18 сек.
|
Траковская СОШ
|
юноши 2004-2005 г.г.р.
|
1
|
Антонов Александр
|
2004
|
5 км
|
14 мин.25 сек.
|
Траковская СОШ
|
2
|
Яковлев Петр
|
2004
|
5 км
|
14 мин. 44 сек.
|
Траковская СОШ
|
3
|
Козлов Роман
|
2004
|
5 км
|
15 мин.23 сек.
|
Исаковская ООШ
|
девушки 2002-2003 г.г.р.
|
1
|
Никитина Диана
|
2003
|
3 км
|
14 мин. 36 сек.
|
Траковская СОШ
|
2
|
Козлова Екатерина
|
2002
|
3 км
|
21 мин. 30 сек.
|
Траковская СОШ
|
юноши 2001-2002 г.г.р.
|
1
|
Филиппов Филипп
|
2002
|
5 км
|
16 мин. 15 сек
|
Траковская СОШ
|
2
|
Егоров Юрий
|
2002
|
5 км
|
16 мин. 46 сек.
|
Траковская СОШ