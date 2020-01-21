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Новости » Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных

14:16 23 января 2020 г.

 

Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».

Маркировка будет проходить путем закрепления чипа или его вживлением под кожу животного, пояснили в Минсельхозе. Учетом займутся специалисты и сотрудники Государственной ветеринарной службы. Отмечается, что новая мера позволит оперативно находить источник распространения заболевания животных, в том числе опасных и для человека.

После проработки документ рассмотрят в Госдуме.
Об инициативе Минсельхоза стало известно в ноябре. В ведомстве отмечали, что регистрация животных будет бесплатной, и их хозяева смогут сами выбрать способ маркировки.

По данным на 2017 год, в Москве и Санкт-Петербурге у владельцев проживали около 3 млн кошек и 1,2 млн собак, согласно исследованию компании Mars Petcare и «Яндекс.Маркет». При этом более половины хозяев считают своих домашних питомцев полноправными членами семьи, выяснили эксперты.


Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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