22 января на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев представил проект постановления, согласно которому внесены изменения в порядок использования республиканского материнского капитала.

По итогам 2019 года средствами республиканского материнского (семейного) капитала распорядилось 1769 семей на сумму 122,8 млн рублей, в т.ч. 608 семей направили средства материнского капитала на получение образования детьми на общую сумму 18,2 млн рублей, 1161 семья – на улучшение жилищных условий на общую сумму 104,2 млн рублей. В 2020 году в республиканском бюджете Чувашской Республики по данному направлению предусмотрено 146,8 млн рублей.

Проектом постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 февраля 2012 г. № 66» упрощается процедура направления средств республиканского материнского капитала на оплату строительства или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, выполняемого без привлечения строительной организации.

В случае, если расходуется не более 50 процентов от суммы сертификата, вместе с заявлением и установленным пакетом документов в отдел социальной защиты представляется копия разрешения на строительство, выданное лицу, имеющему право на дополнительные меры поддержки, или супругу лица, имеющего право на дополнительные меры поддержки, либо копия уведомления о планируемых строительстве или реконструкции, направленная семьёй в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления.

При этом отдел социальной защиты КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии запрашивает в уполномоченных на выдачу разрешения на строительство органах государственной власти, органах местного самоуправления информацию о направлении лицу, имеющему право на дополнительные меры поддержки, в срок, установленный частью 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (семь рабочих дней), уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров этого объекта установленным параметрам и (или) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.