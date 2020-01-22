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Новости » Холдинг "РЖД" обеспечит безлимитный бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

14:08 23 января 2020 г.

 

В канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг "РЖД" принял решение об обеспечении безлимитного бесплатного проезда поездами дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Уже сегодня они могут оформить безденежный билет в вагоны купе, СВ, Люкс, а также с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих во внутрироссийском сообщении с января 2020 года, при этом количество поездок не ограничено.

С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Безденежный билет оформляется в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, либо удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда"). Иностранным гражданам бесплатный проезд оформляется при предъявлении удостоверения, выданного органами бывшего СССР, по форме, действующей на 1 января 1992 года.

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающего их лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе, постельное белье) и питание.



Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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