23 января знаменательную дату в своей жизни справляет долгожительница Красноармейского района – Егорова Нина Ивановна из деревни Задние Карыки, которой сегодня исполнилось 100 лет. Юбилярша является ветераном труда.

Сегодня заместитель главы администрации-начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы Красноармейского района В.Ю. Иванов, начальник отдела социальной защиты населения Л.В. Анисимова, глава Красноармейского сельского поселения П.С. Моисеев поздравили юбиляршу Нину Ивановну с вековым юбилеем.

Валерий Юрьевич, поздравляя юбиляршу от имени главы администрации района А.Н.Кузнецова, выразил искренние слова уважения и восхищения поколению людей, переживших тяжелые военные и послевоенные годы. Отметил, что район гордится такими людьми, как Нина Ивановна и вручил ей поздравительный адрес от имени Президента России Владимира Путина. К поздравлениям присоединился Павел Сергеевич, вручил памятный подарок. Гости пожелали юбилярше крепкого здоровья, благополучия, много-много счастливых дней в кругу родных и близких людей.

Нина Ивановна всю жизнь проработала в родном совхозе «Красноармейский». Она родила и воспитала восмерых детей. Дети, внуки и правнуки стараются часто навещать своего любимого и дорогого человека.